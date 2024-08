Nieuwe conceptvideo toont Pokémon GO Plus + functionaliteit voor Pokémon Sleep

Het YouTube-kanaal van The Pokémon Company heeft een video gedeeld voor het Pokémon GO Plus + apparaat. De video is hieronder te bekijken. Om de launch van de video te vieren kun je in Pokémon Sleep nu een nightcap-dragende Pikachu ontmoeten. Dit doe je door de app te verbinden met het Pokémon GO Plus + apparaat. In Pokémon Sleep kan deze unieke Pikachu je Snorlax-raising ervaring verbeteren door een 6de plaats in je helper team op te vullen. Het komt ook met andere handige functies zoals het zingen van slaapliedjes tijdens het meten van slaapdata en audio opties om spelers wakker te maken. Trainers met een Pokémon GO Plus + apparaat kunnen de volgende rewards claimen:

De vriendschap level cap van de Nightcap-dragende Pikachu stijgt van 18 naar 20 en honing wordt toegevoegd aan het derde level van materialen die hij kan verzamelen.

Nightcap-dragende Pikachu wordt toegevoegd aan de profieliconen die beschikbaar zijn in de app.

Achievement beloningen van tot de 500 diamanten worden gebaseerd op de totale hoeveelheid slaaptijd. Dit wordt gemeten met het Pokémon GO Plus + apparaat.

Ga jij dit nieuwe Pokémon GO Plus + apparaat in huis halen en Pokémon Sleep weer een kans geven? Of denk jij dat Pikachu en zijn slaapliedjes juist voor slaapproblemen zullen zorgen? Laat het weten in de reacties!