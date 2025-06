Little Nightmares Enhanced Edition aangekondigd voor de Switch 2

Er is nog meer Little Nightmares nieuws! Op de Little Nightmares Showcase Event die afgelopen nacht plaatsvond is naast een releasedatum voor Little Nightmares III, ook een Enhanced Edition voor het eerste deel aangekondigd. Dit opgepoetste deel van de originele Little Nightmares uit 2017 verschijnt op dezelfde dag als deel 3, dus op 10 oktober 2025. De Enhanced Edition komt naar diverse platforms, waaronder de Switch 2.

De belangrijke vraag is natuurlijk welke verbeteringen deze Enhanced Edition biedt. Bandai Namco zegt hierover het volgende: ‘dezelfde nachtmerrie, maar dan levendiger en intenser’. Little Nightmares Enhanced Edition draait op 4K en 60 frames per seconde. Ook heeft het verbeterde graphics met volumetrische belichting en meer deeltjes, raytraced reflecties en gameplay-optimalisaties met snellere laadtijden. Daarnaast bevat het herziene checkpoints en ondersteuning bij het navigeren. Dat klinkt allemaal veelbelovend. Voor ons gemak heeft Bandai Namco zelf een vergelijkingsvideo gemaakt. Bekijk deze vooral hieronder als je overweegt de verbeterde versie aan te schaffen.

Mocht je de originele versie al in je bezit hebben en je afvragen of je met deze gamesave aan de slag kan als je de Enhanced Edition koopt dan is het antwoord nee. Spelgegevens kunnen niet worden overgedragen van Little Nightmares (de basisversie) naar Little Nightmares Enhanced Edition (en vice versa).

Nog even voor eventuele nieuwkomers: in Little Nightmares kruip je in de huid van Six, een eenzaam kind dat is verdwaald in een enorm metalen schip genaamd de Maw. Dit schip is omringd door gevaarlijke, vervormde versies van volwassenen. Je moet je best doen om in één stuk te ontsnappen, anders zal je lot erger zijn dan je ooit had durven dromen.

Ga jij Little Nightmares Enhanced Edition aanschaffen voor je nieuwe Switch 2? Laat het ons weten in de reacties! Mocht je trouwens de hele showcase nog willen terugkijken, dat kan via deze link.