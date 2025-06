Little Nightmares III heeft een releasedatum

We hebben er even op moeten wachten maar Bandai Namco en ontwikkelaar Supermassive Games hebben een releasedatum bekendgemaakt voor Little Nightmares III. Op 10 oktober 2025 verschijnt dit derde deel uit de bekende horror-puzzelplatformer-franchise voor zowel de Switch als Switch 2. Ja, de komst naar de Switch 2 is ook bevestigd. Oorspronkelijk zou de game in 2024 verschijnen, maar de makers hadden toch meer tijd nodig om de game de aandacht en liefde te geven die het verdient. Dat betekent dat we twee jaar na de aankondiging op Gamescom 2023: Opening Night Live eindelijk van het derde deel kunnen gaan genieten. De game verschijnt zowel digitaal als fysiek. Pre-orders zijn voor de andere platforms al geopend. Voor de Nintendo Switch 1 en 2 volgen die op een later moment.

In Little Nightmares III volg je de reis van Low and Alone, terwijl ze op zoek gaan naar een pad dat hen uit het ‘Niets’ kan leiden. Ze zitten gevangen in de ‘Spiraal’, een cluster van verontrustende plaatsen. De twee vrienden zullen moeten samenwerken om te overleven in een gevaarlijke wereld vol gruwel en waanideeën. Afgelopen september hebben wij de demo van dit deel al mogen spelen. Waarom wij erg benieuwd zijn naar het eindresultaat lees je in onze preview van Little Nightmares III. Dat er extra tijd genomen is voor de ontwikkeling belooft dan ook veel goeds.

Kijk jij ernaar uit om met Little Nightmares III aan de slag te gaan? Laat het ons weten in de reacties!