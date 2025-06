Onderneming van Nintendo werkte mee aan Death Stranding 2

Nintendo Pictures Co., Ltd. is een Japanse animatiestudio die eigendom is van Nintendo en die ‘visuele inhoud’ ontwikkelt met Nintendo-eigendommen. Je zou dan op het eerste gezicht niet verwachten dat deze animatiestudio ook aan spellen werkt die niets met Nintendo te maken hebben, dat blijkt echter wél het geval. Uit de credits van Death Stranding 2 is namelijk naar voren gekomen dat Nintendo Pictures mee heeft gewerkt aan de game. Een verrassende samenwerking, of toch niet?

Nintendo Pictures is in 2022 overgenomen door Nintendo, en ging daarvoor door het leven onder de naam Dynami Pictures. Sinds de overname van Nintendo heeft de studio alleen nog aan Nintendo-titels gewerkt, waaronder Pikmin 4, Super Mario Bros. Wonder en Super Mario RPG. Althans, dat dachten we, want daar blijkt nu dus verandering in te zijn gekomen:

Op bovenstaande afbeelding is te zien op welke manier Nintendo Pictures mee heeft geholpen aan Death Stranding 2. Het klinkt misschien verrassend, maar voordat de studio werd overgenomen door Nintendo werkte deze ook mee aan de eerste Death Stranding. Het zou dus kunnen zijn dat de medewerking aan Death Stranding 2 en de overname door Nintendo elkaar hebben gekruist. Op de website van Nintendo Pictures staat bovendien “motion capture recording services” los van “video production using Nintendo IP” waardoor de studio in de toekomst wellicht meer werk kan verrichten aan games die niets met Nintendo te maken hebben.