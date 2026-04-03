The New Denpa Men krijgt Switch 2-versie

In 2024 kwam The New Denpa Men uit voor de Nintendo Switch. Uitgever Genius Sonority heeft nu onthuld dat de game nu ook een Switch 2-versie krijgt. Op 6 april zou de Switch 2-versie van The New Denpa Men al moeten verschijnen. Deze versie verschilt niet sterk van de Switch-versie. De veranderingen zijn namelijk een hogere refreshrate en hogere resolutie. De content zal dus niet verschillen tussen beide versies en ook in-game aankopen worden gedeeld tussen de versies zolang hetzelfde Nintendo-account wordt gebruikt.

The New Denpa Men is een free-to-play RPG waarin je mysterieuze wezens kan vangen met de naam, hoe kan het ook anders, Denpa Men. Elke Denpa Men heeft trouwens een eigen karakter, waardoor je goed moet kijken welk wezentje op dat bepaalde moment tijdens het avontuur het beste bij jou past. Tevens is het in dit spel mogelijk om jouw thuishaven aan te passen, even lekker tot rust te komen door te vissen en aan de slag te gaan met andere activiteiten.

