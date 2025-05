Locomoto krijgt releasedatum + nieuwe trailer

Afgelopen maart werd bekend dat Locomoto, een rustgevend life-sim waarin jij een trein conducteur speelt, naar de Switch komt. Toen was er nog geen releasedatum in zicht, maar nu hebben THQ Nordic, Amplifier Studios en Green Tile Digital over een klein maandje al naar de SWitch komt. De game staat namelijk gepland voor 26 juni. Op Steam verscheen deze schattige titel begin april, en deze heeft daar sindsdien veel positieve recensies gekregen. Om de releasedatum van de Switch-versie te vieren is er daarnaast ook een nieuwe trailer verschenen. Deze kun je hieronder bekijken.

In Locomoto draait alles om het beheren, aanpassen en uitbreiden van je eigen trein, terwijl je kleurrijke, harige passagiers een comfortabele reis biedt. Je kunt je wagons inrichten met zelfgemaakte meubels, nieuwe rijtuigen toevoegen en zelfs je eigen uiterlijk aanpassen met diverse kledingstukken en dierenkenmerken. Tijdens je reis ontmoet je unieke personages die je om hulp vragen, en door hun verzoeken te vervullen verdien je beloningen zoals nieuwe outfits, grondstoffen en crafting-blueprints. De game belooft een ontspannen sfeer met prachtige omgevingen en een rustgevende lo-fi soundtrack.