Ontwikkeling Kingdom Hearts IV is in volle gang

Na de aankondiging in 2022 is het lang stil geweest rondom Kingdom Hearts IV, maar de game komt er toch echt aan! De officiële socials hebben de fans getrakteerd op een aantal nieuwe screenshots, gepaard met de belofte dat het team van Square Enix hard aan het werk is. Ze doen er alles aan om ervoor te zorgen dat Kingdom Hearts IV aan de hoge verwachtingen van de fans voldoet. Vanzelfsprekend is er nog geen releasedatum bekend.

We zien wat we al wisten na het zien van de eerste trailer: de graphics van dit vierde deel leggen de lat een stuk hoger dan deel drie! Kingdom Hearts IV wordt ontwikkeld in de Unreal Engine 5, en dat is te zien. Verder is er nog weinig concreets te zien dat we nog niet wisten, maar dat houdt fans natuurlijk niet tegen om flink door te blijven speculeren. Is dit bijvoorbeeld het deel dat we Star Wars-werelden gaan verkennen? Of misschien zelfs wel Marvel, nu dat ook van Disney is? Aangezien deel vier als een soort soft reboot fungeert, lijken de mogelijkheden eindeloos. De toon lijkt in ieder geval heel anders dan die van de eerdere games.

Fans van Kingdom Hearts wachten inmiddels al enkele jaren op het langverwachte vierde deel. Als we terugkijken naar de ontwikkelingstijden van eerdere delen uit de reeks, kan het echter best nog even duren. Zo zat er maar liefst 14 jaar tussen Kingdom Hearts II en Kingdom Hearts III! Laten we dus vooral hopen dat Kingdom Hearts IV iets minder lang op zich laat wachten. Daarbij is er nog niets bekend over de platformen waarop dit nieuwe deel uit zal komen. Een day one-release voor de Switch 2 zou heel mooi zijn, in plaats van een cloudversie zoals de bestaande delen. De tijd zal het leren.