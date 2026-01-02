Lootbound onderweg naar de Nintendo Switch

ArtDock heeft Loutbound aangekondigd voor de Nintendo Switch. De game werd enkele maanden geleden aangekondigd tijdens de Convergence Games Showcase, waar het gepland stond voor meerdere platformen. Hieronder valt dus ook de Switch, zo weten we nu. De game is momenteel nog in ontwikkeling, maar staat gepland voor release later dit jaar. Een trailer kun je in ieder geval alvast hieronder bekijken.

Lootbound is een tactische turn-based roguelike game, welke zich afspeelt in een donkere fantasy wereld. Jij speelt als een groep verlaten golems, verbannen naar de duisternis met maar enkele herinneringen over hoe je leven vroeger was. Gelukkig heeft je maker e een nogal vastbesloten persoonlijkheid meegegeven, en het is aan jou om je makers te vinden, de krochten van deze duisternis te ontsnappen en de buitenwereld te bereiken. Stel zelf je groep samen waarbij je kunt kiezen uit verschillende personages, elk met hun eigen achtergrond, classes en skill trees. Elke run begint daarna met een aantal blessings en curses, aspecten die je complete expeditie kunnen helpen… of dwarsliggen. Lootbound gaat nu eenmaal over het nemen van risico en de willekeur die daarbij komt kijken. Weet jij de uitgang te bereiken?