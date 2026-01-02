Nieuwe releasedatum fysieke uitgave van Until Then is bekendgemaakt

Eind juni lieten de makers van Until Then weten dat hun spel ook in een fysieke vorm naar Nintendo’s hybride console zou komen. Dit zou allemaal moeten gebeuren op 4 december, maar zoals je gemerkt hebt is de game nog nergens in een doosje te koop. Echter wordt het wachten beloond, want er inmiddels goed nieuws naar buiten gekomen. Until Then is immers nu bij diverse Nederlandse webshops voor een bedrag van €29,99 vooraf te bestellen! De titel zal dan vanaf 26 maart bezorgd worden.

Until Then speelt zich af in een wereld die nog steeds herstellende is van een flinke catastrofe. Je kruipt in de huid van Mark, een tiener die druk bezig is met zijn leven op de middelbare school. Alles lijkt prima te verlopen, tot er op een dag een kettingreactie een noodlottige ontmoeting veroorzaakt. Mensen verdwijnen namelijk plotseling en herinneringen blijken onbetrouwbaar. Gaat het jou lukken om dit mysterie te ontrafelen?

Ben je benieuwd geworden en wil je voordat je deze titel in de pre-order zet nogmaals onze review lezen? Dan kan dat hier!