Survival horror Inanima komt naar de Nintendo Switch

Obscure Tales is momenteel bezig met Inanima, een pixel-art survival horror welke zich afspeelt in de verlaten fabrieken van een vreemde organisatie. De game was eerder al aangekondigd voor Steam, en nu is aangekondigd dat de game ook op de Switch zal verschijnen. Wanneer dat gaat gebeuren is helaas nog niet bekend, want de game heeft nog geen releasedatum. Een trailer is al wel verschenen, iedereen die geïnteresseerd is in deze titel kan dat hieronder bekijken.

In Inanima volg je het verhaal van Jacob Miller, wiens leven nergens heengaat. Hij heeft niet het idee dat hij een toekomst heeft, tot hij een uitnodiging krijgt om mee te werken in de laatste fase van een vreemd nieuw voedselproduct. In de tien dagen dat deze test zal duren zal hij een aantal testen moeten ondergaan, psychische en fysieke testen die te maken hebben met het produceren van eten en menselijke voeding. Dit alles in een volledig geïsoleerde Spira voedsel en voeding campus, ten goede van de menselijkheid. Al snel gaat dit natuurlijk helemaal fout en zul je puzzels moeten oplossen, mysterieuze geheimen boven water halen en angstaanjagende wezens van je afvechten.