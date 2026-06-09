Joy-Con 2 krijgen een nieuw kleurtje voor Splatoon

De derde set gekleurde Joy-Con 2 komt er aan. Deze Joy-Con 2 zijn in tegenstelling tot de vorige pastel gekleurde Joy-Con 2 weer flink fel. Niet helemaal gek, want ze zijn geïnspireerd door Deep Cut. Deze band uit de wereld van Splatoon heeft twee leden met de kleuren blauw en geel en die gaan we ook terugzien in de nieuwe Joy-Con 2.

De Joy-Con 2 krijgt links een blauwe kleur en rechts een lichtgele kleur. Helaas voor fans van splatoon is er verder geen uniek design te vinden. Je kunt het idee een beetje vergelijken met de de uitgebrachte Joy-Con voor Splatoon 2. De nieuwe controllers zijn vanaf 23 juli verkrijgbaar.nieuwe set aan kleuren moet op 12 februari verschijnen in de winkels.