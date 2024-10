Los vanaf 12 november zaken op in The Rise of the Golden Idol

Los vanaf 12 november zaken op in The Rise of the Golden...

The Case of the Golden Idol kwam een tijd geleden uit op de Nintendo Switch. Voor wie het een goede game vond, is er goed nieuws. Het vervolg was al aangekondigd en heeft nu zelfs een releasedatum. Op 12 november 2024 zal The Rise of the Golden Idol op Nintendo’s hybride console verschijnen. Dit werd middels een trailer bekendgemaakt op YouTube. Deze kan je hieronder bekijken.

In The Rise of the Golden Idol moet je vijftien zaken zien op te lossen. Deze kunnen gaan over een misdaad of zelfs de dood. Hoewel de wereld na het eerste deel sterk is veranderd, is dat niet het geval voor de zondes van de mensen. Je bent vrij om zelf alles te onderzoeken zoals je wil en je eigen theorie te vormen.

Heb je The Case of the Golden Idol gespeeld? Lijkt dit vervolg jou wat? Laat het ons weten in de reacties!