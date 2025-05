Metroidvania Moadra aangekondigd voor de Switch

Duistere Sci-fi metroidvania Modara komt naar de Switch. Dat heeft ontwikkelaar Gloomsoft eerder deze week aangekondigd. De game, waarin spelers de vreemde wereld van Protea VI verkennen, staat momenteel gepland voor later dit jaar. Wanneer precies is nog niet bekend. Wel is er alavst een trailer vrijgegeven. Deze kun je hieronder bekijken.

In Moadra speel jij een personage met dezelfde naam, namelijk Lieutenant Moadra Meras. Hij is een welbekend lid van de Neera elites, en is op pad gestuurd naar de mysterieuze planeer Protea VI. Hij is hier om te ontdekken wat er met de eens welvarende beschaving van Protea VI is gebeurd, maar stuit daarbij al snel op dodelijke organismes en gevaarlijke omgevingen. Baan je een weg door bevroren landschappen, zinderende woestijnen en prachtig begroeide grotten die vol liggen met de geheimen van deze planeet. Gebruik je scanner bot en gebruik X-ray vision om wezens te onderzoeken, verborgen paden te vinden en plekken te ontdekken waar de tijd heeft stil gestaan. Jouw ontdekkingen kunnen weleens het lot van de complete planeet bepalen…. weet jij daar lang genoeg voor te overleven? Of claimt Protea VI nog een leven?