Love, Ghostie aangekondigd voor Nintendo Switch

Janbeh Games heeft vandaag aangekondigd dat hun game Love, Ghostie naar Nintendo Switch komt. En die initiële aankondiging gaat ook gepaard met de onthulling van de releasedatum: de game komt op 1 oktober naar de consoles van Nintendo. De game is al ruim een jaar te spelen op pc, waar hij overwegend goed is ontvangen, en maakt nu de overstap naar consoles.

Oktober staat alom bekend als ‘spooky month’, maar de geestverschijning in Love, Ghostie is alles behalve angstaanjagend. Je gaat namelijk de rol van matchmaker vervullen! In de game dwaal jij als eenzaam spookje rond in een groot landhuis. En de mensen daar kunnen wel wat liefde gebruiken, dus daar ga jij een handje bij helpen! Er zijn twaalf mensen om aan elkaar te koppelen, en jij bepaalt wie er met wie eindigt. In totaal zijn er dus zo’n 66 verschillende verhalen om te ontdekken. Geef cadeautjes en regel dates – voor je het weet zul je de liefde zien opbloeien. Door minigames te spelen zorg je voor meer diepgang in de verschillen de relaties en tover je tegelijkertijd een glimlach op het gezicht van de bewoners. Een spookhuis voelde nog nooit zo liefdevol.

Benieuwd hoe dit zich vertaalt naar gameplay? De onderstaande trailer laat zien wat je kunt verwachten.