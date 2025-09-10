Bubsy in: The Purrfect Collection krijgt launchtrailer

Terwijl we op gamescom al aan de slag konden met de aankomende titel Bubsy 4D, kunnen fans eerst nog genieten van een collectie oude Bubsy-games. Bubsy in: The Purrfect Collection is vanaf vandaag namelijk verkrijgbaar en hieronder kun je de bijbehorende launchtrailer bekijken.

Met Bubsy In: The Purrfect Collection kun je weer genieten van verschillende oude Bubsy-games. Zo zitten Bubsy in: Claws Encounters of the Furred Kind, Bubsy II, Bubsy in: Fractured Furry Tales en Bubsy 3D in de collectie. Zoals je mag verwachten is de resolutie en framerate van alle titels verbeterd. Evenals zijn er save states toegevoegd en kun je de terugspoelfunctionaliteit uitproberen. Echter is dat niet alles, aangezien er ook een muziekspeler aanwezig is en kun je video-interviews bekijken.



