Lovecraftian shooter Forgive me Father 2 krijgt launch trailer

Forgive me Father 2 verscheen gisteren op de Switch, een snelle stylistische shooter waarin jij het als priester tegen lovecraftian horrors opneemt. De game is een direct vervolg op het eerste deel, welke in 2023 op de Switch verscheen. Om de release van dit nieuwe deel te vieren heeft Fulqrum Publishing een launch trailer online gezet. Hierin worden de beste kanten van de game nog even laten zien. De trailer kun je hieronder bekijken.

Forgive me Father 2 is een first-person shooter, waarin jij dezelfde priester speelt als in het eerste deel. Bewandel het pad van vergiffenis terwijl je met de meest waanzinnige monsters vecht, rechtstreeks uit je nachtmerries. Maar deze lovecraftian monsters laten zich niet zomaar verslaan, en veranderen terwijl je vecht in vreemdere afzichtelijke versies van zichzelf. Kun jij je mentale gezondheid in stand houden? En wil je dat wel? Hoe dieper je wegzinkt in deze waanzin, hoe meer vreemdere machten tegen je fluisteren… machten die je krachten en andere dingen beloven. Verlies jezelf in de waanzin en gebruik het om je vijanden aan stukken te rijten.