Releasedatum en nieuwe trailer voor Time Flies

We hebben er even op moeten wachten, maar een aantal jaar na de aankondiging is er nu toch echt een releasedatum voor Time Flies. Uitgever Panic en ontwikkelaar Playables laten weten dat deze game over de levenscyclus van een vlieg op de Nintendo Switch te spelen gaat zijn vanaf 31 juli. De game verschijnt digitaal in de Nintendo eShop en kost €13,99. De releasedatumtrailer vind je onderaan dit bericht.

Time Flies werd in 2022 aangekondigd. Het duurde echter aanzienlijk langer dan verwacht voordat het project werd afgerond, aangezien de release oorspronkelijk gepland stond voor 2023. In dit geval geen gevalletje van ’time flies’ dus (of juist wel). Maar waar gaat de game nou over? Time Flies is een handgetekend klein avontuur over onze beperkte tijd op deze wereld. Ondanks je korte leven is je bucketlist lang! Leer een instrument bespelen, lees een boek, word rijk, word dronken of laat iemand lachen. Of ga lekker relaxen als je daar allemaal even geen zin in hebt. Het is aan jou om te bepalen hoe je je beperkte tijd benut. In september 2023 hebben wij de game op Gamescom al mogen proberen. Onze hands-on ervaring lees je hier. Wij waren niet direct laaiend enthousiast, maar ik kan me goed voorstellen dat er zeker (cozy) gamers zijn die dit avontuur wel kunnen waarderen.

