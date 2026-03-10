Luigi kruipt achter het stuur in deze nieuwe LEGO Mario Kart-set

Het is vandaag niet alleen feest omdat het Mario-dag is, maar ook dankzij de vele aankondigingen die we vandaag hebben gekregen. Zo konden we eerder deze middag een overzichtstrailer kijken van de Switch 2-editie van Super Mario Bros. Wonder. Daarnaast verscheen er ook een nieuwe trailer van Yoshi and the Mysterious Book. Echter blijft het daar niet bij, want er is evenals een gloednieuwe Mario Kart LEGO-set aangekondigd. In plaats van Mario in zijn standaard kart, kunnen we vanaf 1 april Luigi in zijn Mach 8-kart bouwen.

Het betreft een LEGO-set die in elkaar gezet mag worden door bouwers van 18 jaar en ouder. In totaal bevat deze nieuwe Mario Kart-set maar liefst 2234 LEGO-steentjes, waarmee je een prachtig model van 25 centimeter hoog, 41 centimeter lang en 23 centimeter breed creëert. De Mario Kart: Luigi en Mach 8-set gaat voor een bedrag van €179,99 over de toonbank. Wil je nog meer te weten komen over deze set? Neem dan een kijkje op de officiële LEGO-productpagina.