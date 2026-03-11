Nintendo teaset nieuwe soort Mario-LEGO

Gisteren werd er al een nieuwe set van Mario Kart-LEGO aangekondigd, maar vandaag is er nog meer onthuld. In een korte teaser op X wordt er onthuld dat er in 2027 een nieuwe reeks producten aan zit te komen. Het opvallende hieraan? De sets lijken een ander soort design te krijgen. Tot nu toe bestaat Super Mario-LEGO uit grote sets voor volwassenen en de kleinere interactieve sets. Nu lijkt Mario eindelijk een echte minifigure te krijgen zoals standaard LEGO-figuren.

Wat de sets precies in zullen houden en hoe duur ze gaan zijn is onbekend, maar daar zal vast in het komende jaar meer informatie over verschijnen. Mogelijk dat deze sets met de Smart Brick gaan werken. Alleen aangezien die nog niet wereldwijd beschikbaar zijn en Nintendo Nederland deze aankondiging deelt is dat nu nog onwaarschijnlijk. Hoe dan ook, het is afwachten wat het zal worden.