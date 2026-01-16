Beelden en details volgende Zelda LEGO-set zijn gelekt

Vorig jaar was het al gelekt en officieel geteased, maar er komt een nieuwe LEGO-set van The Legend of Zelda. Na de eerder verschenen Deku Tree is het nu de beurt aan een set specifiek rondom Ocarina of Time. Deze set weerspiegelt het laatste gevecht in Ocarina of Time en is een diorama die ook weer op twee manieren gebouwd kan worden.

De set moet volgens de leak op 1 maart verschijnen voor € 119,99. Voor deze prijs krijg je een diorama met een ingestort kasteel, minifigures van Link, Zelda en Ganondorf. Daarnaast is het mogelijk om de beastvorm, Ganon, te bouwen. Verder zal de set nog andere elementen van het gevecht bevatten zoals Navi, de Megaton Hamer en meer. De set krijgt maar 1003 stukjes, wat wel een stuk minder is dan de 2500 die de Deku Tree bevatte.