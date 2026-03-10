Yoshi and the Mysterious Book verschijnt in mei

Vorig jaar werd Yoshi and the Mysterious Book aangekondigd voor de Switch 2 ter ere van de 40ste verjaardag van Super Mario. Hoewel we nog weinig wisten over deze game heeft Nintendo er vandaag verandering in gebracht. Via Nintendo Today is er namelijk een nieuwe trailer verschenen. Deze trailer onthulde niet alleen de releasedatum van 21 mei, maar ook flink wat nieuwe details.

Het spel laat je door middel van het boek, Mr. E, verschillende bijzondere wezens ontdekken. Door middel van verschillende levels de je kunt bereiken via het boek ontdek je de verschillende wezens en hun krachten. In de video wordt er één zo’n wezen uitgelicht. De Glubbit als officiële naam, maar in het spel kun je ze zelf ook namen geven. Ieder wezen lijkt unieke krachten te hebben die je platforming spel zullen opschudden. De Glubbit blaast bijvoorbeeld bellen waar je in kunt zitten voor een beperkte tijd voor ze klappen. Door een wezen op je rug te zetten kun je de krachten van ze beter gebruiken waardoor je nieuwe gebieden kunt bereiken. Al helemaal wanneer je gebruik maakt van eten om de soort bubbels aan te passen. Zo zorgt een appel voor een grotere bubbel.

Update: na schrijven is ondertussen ook de trailer op YouTube verschenen in het Nederlands. Bovenstaande namen zijn van de Engelse trailer.