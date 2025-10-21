Aanstaande donderdag is de tweede Kirby Air Riders-direct live te bekijken

Dinsdag 19 augustus konden we met z’n alle genieten van een speciale Kirby Air Riders-direct. Een kleine maand later kregen we te horen dat er opnieuw een Nintendo Direct zou komen in het teken van dit gloednieuwe spel. Wanneer was nog even de vraag, maar inmiddels hebben we daar antwoord op gekregen. Nintendo heeft zojuist namelijk via sociale media bekendgemaakt dat het aanstaande donderdag zover is. 23 oktober om 15:00 uur zal Masahiro Sakurai in 60 minuten tijd weer flink wat informatie verschaffen.

