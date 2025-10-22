Gecko Gods verschijnt begin 2026

Het is inmiddels een hele tijd geleden dat Gecko Gods werd aangekondigd. Tot nu toe was er nog geen releasedatum bekend. Middels een trailer heeft uitgever Super Rare Originals daar verandering in gebracht. De game zal in het eerste kwartaal van 2026 gelijktijdig uitkomen op pc en consoles. Een exacte releasedatum volgt later. De trailer kan je hieronder bekijken.

Gecko Gods is een puzzelplatformer met, hoe kan het het ook anders, een gekko in de hoofdrol. Deze gekko moet een mysterieus eiland onderzoeken om zijn vermiste vriend te vinden. Als gekko kan je bijna overal komen. Bovendien moet je puzzels oplossen om de geheimen te ontrafelen. Meer over de game lees je in onze preview.

Hoe lijkt Gecko Gods jou? Laat het ons weten in de reacties!