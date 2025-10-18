Lumo 2 nu verkrijgbaar op de Nintendo Switch

Numskull Games en Triple Eh hebben de lancering van Lumo 2 aangekondigd met een nieuwe trailer. De puzzel platform Metroidvania is het vervolg op de game uit 2016 en is nu verkrijgbaar op Nintendo Switch.

Lumo 2 bouwt voort op de charme van het origineel en introduceert prachtige nieuwe omgevingen vol verrassingen. Van bewegende platforms tot instortende vloeren en verborgen valstrikken elke ruimte daagt je uit om alert te blijven. De puzzels vragen zowel om snelle reflexen als om slim nadenken, en elke oplossing voelt als een echte beloning. Spelers kunnen in hun eigen tempo spelen, op zoek gaan naar geheimen of gewoon genieten van het avontuur. De game bevat meer dan honderd verschillende dimensies en portalen, en zelfs mini-games die de gameplay telkens vernieuwen.

Ben jij klaar voor alle puzzels? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer!