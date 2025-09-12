Mortal Kombat: Legacy Kollection releasedatum bekend gemaakt

De Mortal Kombat: Legacy Kellection is begin dit jaar aangekondigd voor de Nintendo Switch 2. Deze game bevat een heleboel oude Mortal Kombat spellen, van zowel de arcade, SNES, SEGA Genesis, Game Boy, Game Gear, SEGA 32X, Game Boy Advance, en meer. Begin augustus, net voor EVO, is de fysieke releasedatum van de Legacy Kollection aangekondigd. Deze staat gepland voor 12 december. Een digitale releasedatum was nog niet bekend, maar daar is dankzij de Nintendo Direct van vandaag verandering in gekomen. Deze heeft namelijk bevestigd dat de Mortal Kombat: Legacy Kollection op 30 oktober beschikbaar wordt voor de Switch & Switch 2. Benieuwd naar deze game? Wij mochten hem afgelopen Gamescom al even proberen. Lees hier onze ervaringen.

Kies je vechter! De Mortal Kombat: Legacy Kollection komt eraan, met alle essentiele games uit de eerdere jaren van de games. Ervaar de beginselen van deze legendarische games, van de iconische arcade versie waar het allemaal mee begon tot een geselecteerde kollectie van de welgeliefde console versies. Maar het is niet alleen maar vechten. Mocht je even een break nodig hebben kun je een interactieve documentaire bekijken waarin er gekeken is naar welke invloed de game heeft gehad op de industrie, en op hoe de wereld naar games kijkt. Met oude beelden, zeldzame concept art en exclusieve nieuwe interviews met het originele team leer je meer over de franchise die al 30 jaar bestaat. De game bevat daarnaast een museum waarin je de Mortal Kombat lore kunt verkennen, met een tijdlijn van de originele verhaallijn en achtergronden van de personages.