Launchtrailer voor MARVEL Cosmic Invasion

Gisteren verscheen MARVEL Cosmic Invasion digitaal voor zowel de Switch 1 als de Switch 2. Zoals gebruikelijk wordt ook deze release door uitgever DotEmu en ontwikkelaar Tribute gevierd met een launchtrailer. Je vindt de video onderaan dit bericht.

MARVEL Cosmic Invasion is een nieuwe beat ‘em up arcade game van dezelfde makers als Teenage Mutant Ninja Turtles: Shedder’s Revenge. De titel is gebaseerd op de kleurrijke stripboeken uit de jaren 90. De game bevat fantastische handgetekende animaties, waar natuurlijk een cast van legendarische superhelden bij hoort. Denk aan Captain America, Wolverine, Spider-Man, Storm, Phyla-Vell, Venom en Nova. Zij zullen het op moeten nemen tegen de onsterfelijke Super schurk Annihilus. Helden van zowel aarde als elders in het universum zullen samen moeten werken om de dodelijke ‘Annihilation Wave’ tegen te houden. Vecht door de ruimte, van de straten van New York tot de dieptes van de negatieve zones van Annihilus schuilplaats. Kies je eigen team van twee personages, die je wanneer je maar wilt kunt wisselen door het innovatieve Cosmic Swap systeem. Unlock powerups en beloningen door te experimenteren met verschillende duo’s. De game bevat daarnaast een aantal verschillende toegankelijkheidsopties waardoor de hele familie kan genieten.

Wie trouwens liever voor een fysieke Switch 1- of Switch 2-versie van MARVEL Cosmic Invasion gaat, moet nog even geduld hebben. Die liggen vanaf 13 maart 2026 in de winkel.