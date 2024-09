The Fable: Manga Build Roguelike aangekondigd voor de Switch

Kodansha en Mono Entertainment hebben The Fable: Manga Build Roguelike aangekondigd, een nieuwe roguelike deckbuilder die ook naar de Switch komt. De game is gebaseerd op manga serie The Fable, waarin een huurmoordenaar een contract krijgt om te midden van een Yukuza clan een normaal leven te leiden. De game zal volgend jaar op de Switch verschijnen. Hieronder kun je alvast een trailer bekijken. Deze is helaas in het Japans, maar geven alvast een mooi beeld van hoe de game gaat werken.

The Fable: Manga Build Roguelike is een roguelike deckbuilder waarin je zelf een bladzijde in een manga invult. Je gebruikt hier panelen uit de manga voor, die je worden gegeven als kaarten. Door de panelen op de juiste manier te gebruiken vorm je aanvallen, zet je verdediging op of beweeg je. Verzamel verschillende panelen en gebruik ze op de juiste manier om de vele vijanden te verslaan die je in de weg zitten! Daarnaast bevat de game verschillende mini-games waarin je scenes uit The Fable naspeelt, waaronder een aantal zeer populaire.