Magische farming game Ashwood Valley krijgt releasedatum

Begin dit jaar werd Ashwood Valley aangekondigd, een cozy farming game met een magische twist. Op dat moment was nog niet bekend wanneer RedDeerGames de game naar de Switch ging brengen, maar daar is nu verandering in gekomen. Een releasedatum is namelijk vrijgegeven, en deze is sneller dan verwacht! De game zal namelijk vanaf 5 juni beschikbaar zijn als digitale download. Benieuwd naar deze schattige game? Hieronder kun je nog even de aankondigingstrailer bekijken.

Waar gaat Ashwood Valley Over?

In Ashwood Valley volg je het verhaal van een broer en zus, Draco en Luna. Aan het begin van de game zijn deze magische spreuken aan het oefenen, wanneer er voor hun ogen een portaal opent. Na al hun moed verzamelt te hebben stappen ze beiden door de portaal, waarna ze zich in een verlaten en vervallen huis bevinden. Op dit moment zul je moeten besluiten met welke van de twee je dit avontuur wilt aangaan… want de ander veranderd plotseling in een kat! Het is aan de overgebleven broer of zus de taak om Ashwood Valley te verkennen en een manier te vinden om deze vervloeking te breken.

Daarvoor moet je echter wel bij het begin beginnen. Knap het huisje op, vind verloren gereedschap en maak een mooi plekje voor jezelf om te leven. Bevriend de lokale bevolking: van de chocolade-liefhebbende burgemeester tot Mr. Olaf de oude visser die je uren kan vermaken met zijn verhalen. Tot slot zul je de vreemde dieren in de buurt kunnen bevriende, iets wat je nodig zult hebben om hun unieke kanten te kunnen zien. Ooit van paddenstoel-kippen of aardbei-koeien gehoord? Maar om deze vreemde dieren beter te leren kennen heb je wel voedsel nodig…voedsel wat je zelf zult moeten zaaien, verzorgen en oogsten. Deze magische plek vraagt erom om goed onderzocht te worden, en je zult alle zeilen bij moeten zetten als je ooit je broer/zus weer terug wilt toveren.