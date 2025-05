Video Nobunaga’s Ambition: Awakening Complete Edition toont Switch 2 muis controls

Koei Tecmo heeft vandaag een nieuwe video online gezet, welke gameplay laat zien Nobunaga’s Ambition: Awakening Complete Edition. Deze game, een turn-based strategy game welke zich afspeelt tijdens de ‘Warring States’ periode in de Japanse geschiedenis, komt op 5 juni naar de Switch 2. De video bevat commentaar van de ontwikkelaars van de game en laat onder andere zien hoe de muis functie van de Switch 2 de gameplay ten goede komt. Je kunt hem hieronder bekijken. De video is in het Japans, maar er is Engelse ondertiteling beschikbaar.

Nobunaga’s Ambition: Awakening kwam oorspronkelijk in 2023 naar Steam. De versie die naar de Switch 2 komt, de complete edition, zal naast de muis functionaliteit ook nieuwe content bevatten. Zo zijn er zes nieuwe scenario’s te spelen waaronder ‘The Birth of Nobunaga’ , nieuwe belangrijke gevechten tussen de grote clans, nieuwe eigenschappen voor Generals, zit alle voorheen uitgebrachte DLC erbij en support de game 4K resolutie en verbeterde graphics.