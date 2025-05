Mario Kart World introduceert speelbare NPC’s, eten, en offroad racen

In het uitgebreide Ask The Developer-interview over Mario Kart World komen allerlei aspecten van de aankomende game aan bod – van de vroege ontwikkeling tot de aandacht die aan de open wereld is besteed. Dat is echter nog niet alles, want de developers weiden ook uit over de dingen waarmee deze wereld is gevuld. Speelbare NPC-personages, bijvoorbeeld. Hè, dat klinkt wel erg tegenstrijdig. Het zijn immers letterlijk Non-Player Characters. Hoe zit dat? Het team achter de game vertelt hier meer over!

Koeien en hamburgers

Het Mario Kart-team probeert bij elke editie nieuwe speelbare personages toe te voegen aan de game. Fans van Mario Kart 8 Deluxe weten ongetwijfeld dat je daar al uit een behoorlijke lijst personages kon kiezen, dus hoe kun je dat nog overtreffen? Nou, dachten de ontwikkelaars, laten we eens wat NPC’s in hun eigen bolide zetten. Zo speel je bijvoorbeeld als Koe, die je voorheen vredig (en hardnekkig) kon zien grazen in levels als Boe-Boe-Boerenland. Dit geldt ook voor vergelijkbare ‘achtergrondpersonages’, dus je zult er meer tegenkomen in de game.

Hoe meer we over de game te weten komen, hoe hongeriger we worden naar de dag dat we hem eindelijk thuis kunnen spelen. En over hongerig gesproken, wist je al dat Mario Kart World eten introduceert? Bij elke unieke locatie op de wereld hoort ook uniek eten, en de developers wilden dat een plekje in de game geven. Tijdens de lange uren die je op deze virtuele wegen maakt, moet je natuurlijk op krachten blijven. Daarvoor maak je even een pitstop bij Yoshi’s drivethrough, die je overal in de wereld kunt vinden. Met het eten dat je bij dit verfijnde etablissement krijgt, verandert de outfit van je personage, en voor sommige zijn dat er redelijk wat!

Buiten de gebaande paden

Tot slot kun je in zo’n uitgestrekte wereld niet gebonden blijven aan de wegen die hem doorkruisen. We wisten al dat Mario Kart World offroad racen introduceert, en de developers vertellen er in het interview meer over. Zo moedigt de game je bijvoorbeeld aan om voertuigen te kiezen op basis van waar je op dat moment rijdt. Er is een behoorlijke selectie op uit te kiezen! Maar offroad is niet alleen naast het asfalt rijden – je kunt in dit nieuwe deel ook het water op! Anders dan in Mario Kart 8, waar je met kart en al onder water dook, blijf je hier aan het oppervlak en tem je de golven op je pad. Er is veel aandacht besteed aan het ontwerpen van die golven, die verschijnen door een vijand of omdat er iets in het water landt. Net als bij schansen uit eerdere Mario Kart-games kun je deze golven gebruiken om flinke sprongen te maken.

Benieuwd naar meer? Het hele interview lees je hier. Ook vertellen we je hier meer over onze eigen ervaringen met Mario Kart World.