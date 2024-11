Maliki: Poison of the Past krijgt releasedatum en nieuwe trailer

Begin dit jaar werd Maliki: Poison of the Past aangekondigd. In deze kleurrijke adventure RPG probeer je terug te vechten tegen Poison, een plantwezen die de ruimtetijd continuüm kan aanpassen. Naast Steam is in maart van dit jaar ook bevestigd dat de game naar de Switch komt, maar een releasedatum bleef tot op heden uit. Daar is nu verandering in gekomen. Een nieuwe trailer heeft namelijk bevestigd dat de game op 11 maart 2025 naar de Switch komt. Die trailer kun je hieronder bekijken.

In Maliki: Poison of the Past volg je het verhaal van Maliki en haar excentrieke familie. Zij leven in een wereld waarin de mensheid heeft verloren van Poison, een enorm plantwezen die de ruimte-tijd continuüm kan aanpassen naar zijn eigen wil. Het heeft de ruimte gekoloniseerd, en het is aan Maliki en haar kleine groep van avonturiers om balans terug te vinden in het universum en de wereld te redden. Maar wie is Poison eigenlijk? Wat verbergt Maliki en nog belangrijker, kunnen we de katten ook aaien in deze game?

Gevechten in Maliki: Poison of the Past gebruiken een unieke manier waarbij je tijd beïnvloed om krachtige combo’s op te bouwen. Gooi je vrienden in het verleden en combineer hun aanvallen door ze daarna weer naar het heden te halen of naar de toekomst te sturen. Tussen gevechten en ontdekking expedities in kun je uitrusten in the Domain, een speciale plek buiten de invloed van tijd en chaos. Hier kun je gewassen planten en oogsten, koken en nieuwe ontdekkingen doen terwijl je de Thousand Roots Tree verzorgt die de tijd buiten de deur houdt.