Let’s Cook Together 2 onderweg naar de Switch

Chaotische multiplayer co-op game Let’s Cook Together 2 komt naar de Nintendo Switch. Dat heeft ontwikkelaar Yellow Dot eerder deze week aangekondigd. De game is een vervolg op Let’s Cook Together uit 2020, waarbij er flink wordt uitgebreid op de ideeën, graphics en gameplay mechanieken uit het origineel. De game moet op 6 februari op de Switch verschijnen. Benieuwd naar deze game? Om de releasedatum bekend te maken is er tevens een nieuwe trailer verschenen. Deze trailer kun je hieronder bekijken.

Het verhaal van Let’s Cook Together 2 introduceert een sombere toekomst, waarbij de wereld is overgenomen bij megacorporation Nutri-Inc. Deze hebben een wet aangenomen welke dicteert dat mensen alleen maar Nutri-Paste mogen eten: een kleurloze, saaie pap welke is gemaakt van verschillende net eetbare ingrediënten zoals schors, onkruid en bloemstengels. Deze smaakloze substantie heeft ervoor gezorgd dat de meeste mensen verward, apathisch en zonder ambitie rondlopen. Het groeien en koken van je eigen voedsel is verboden, en kooktechnieken zijn in de loop der jaren verloren gegaan. Toch is niet iedereen het hiermee eens. Jij bent onderdeel van een verzet, geleid door generaal Ohm. Jullie zijn ’taste-awakend’ en zijn het gevecht aangegaan tegen dit mega bedrijf, een gevecht dat je helaas aan het verliezen bent. Dat veranderd echter wanneer jullie een machine weten te bouwen welke recepten uit het verleden weer naar boven haalt.

Met meer dan 65 recepten zul je door vier landen reizen, waar je in meer dan 250 levels de strijd aangaat tegen het regime. Upgrade je keuken, werk samen en her-introduceer de wereld aan een heel scala aan nieuwe smaken!