W.A.N.D Project verschijnt volgende week op de Nintendo Switch

Vorige maand is W.A.N.D Project aangekondigd, een roguelike bullet hell game. Op het moment van aankondiging was niet duidelijk wanneer de game op de Switch zou verschijnen, alleen dat hij er uiteindelijk zou moeten komen. Nu blijkt dat toch een stuk sneller dan gedacht. Ontwikkelaar The Knights of Unity en uitgever Untold Tales hebben namelijk aangekondigd dat het op 29 november naar de Switch komt. Om dat te bevestigen is er meteen maar even een trailer verschenen, waarin nog maar eens duidelijk is wat voor soort game dit wordt. De trailer kun je hieronder bekijken.

In W.A.N.D Project speel je een Japanse tovenares die een futuristische Tokio verdedigd tegen massa’s vijanden. De gameplay draait helemaal om combo’s, en de game geeft je meer dan 100 verschillende magische elementen om hiermee te spelen. Wil je liever snelle constante stromen sonische magie afschieten? Of creeer je liever een langzame maar extreem krachtige vuurbal die daarna uit elkaar spat in bliksemschichten? Experiment, leer en pas je aan na elke run. Ondertussen zijn er ook nieuwe tovenaressen, wands, en levels om vrij te spelen.