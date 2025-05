Nintendo heeft geen plannen voor Game-Key Cards voor first-party Switch 2-games

Goed nieuws vandaag voor de fysieke verzamelaars onder ons. Nintendo UK heeft vandaag namelijk in een statement aan Nintendo Life gedeeld dat Nintendo geen plannen heeft om Game-Key Cards te maken voor hun eigen fysieke Switch 2-games. Dit komt goed overeen met wat we tot nu toe van het bedrijf hebben gezien. Zo vertelde Nintendo president Doug Bowser al in een interview met IGN dat: “fysieke games nog steeds een belangrijk onderdeel zijn van hun business”. In hetzelfde interview vertelde hij dat Game-Key Cards: “een manier zijn waarop publicatiepartners meer content op het platform kunnen brengen. Diepere en grotere, meer meeslepende content op het platform. Het was al duidelijk dat alle data voor zowel Mario Kart World als Donkey Kong Bananza op de cartridge staat. Hetzelfde geldt voor Switch 2 edities van games als: The Legend of Zelda: Breath of the Wild en Tears of the Kingdom.

Game-Key Cards hebben sinds de aankondiging veel controverse opgeleverd binnen de Nintendo community. Dit komt omdat deze cartridges enkel digitale licenties leveren en alle game data nog steeds online moet worden gedownload. Het voordeel van fysieke games wordt hiermee volledig overboord gegooid. En het enige wat de twee nog van elkaar onderscheid is het bezitten van een fysiek doosje. Het is dan maar goed dat Nintendo in ieder geval nog vasthoudt aan klassieke fysieke games.

Heb jij veel fysieke Switch-games en ben je van plan om een grote Switch 2-collectie op te bouwen? Laat het weten in de reacties!