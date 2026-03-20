Mario Kart Tour heeft een 18+ rating gekregen in Brazilië

Mario Kart Tour heeft een in Brazilië. Dit is de hoogste haalbare leeftijdsgrens in dat land. Nintendo heeft zelf niet gedeeld waarom de game deze rating heeft gekregen. Veel mensen denken nu dat het aan de lootboxes ligt en de gokelementen die daarbij komen kijken. Brazilië doet zijn best om controle te krijgen over games die bedoelt zijn voor kinderen, maar die gebruikmaken van lootboxes en andere gokelementen. Mario Kart Tour is om deze reden al verbannen in België. Het is momenteel onduidelijk of andere landen de rating ook gaan veranderen. Hieronder zie je een afbeelding van de rating in Brazilië.

Mario Kart Tour verscheen oorspronkelijk in 2019, maar heeft sindsdien veel updates gekregen. Vorig jaar kreeg de game voor het laatst een update ter gelegenheid van de komst van Mario Kart World. Speel jij nog actief Mario Kart Tour? Laat het weten in de reacties.