Mega Man racet volgende week naar Sonic Racing CrossWorlds

Sonic Racing CrossWorlds verscheen vorig jaar in augustus en heeft sindsdien al meerdere content updates ontvangen. Deze updates voegden divere personages uit andere gaming en non-gaming franchises toe. Denk aan SpongeBob, Minecraft en Pac-Man. De eerst volgende grote franchise die naar Sonic Racing CrossWorlds komt is Mega Man. Mega Man racet volgende week op 25 maart al in zijn rode wagen de Rush Roadstar naar de game. Dat heeft SEGA laten weten middels een trailer die je hieronder kunt bekijken. Mega Man komt ook niet alleen. Mega Man’s rivaal Proto Man wordt op die dag namelijk ook aan de game toegevoegd. De DLC’s voor Sonic Racing CrossWorlds worden wegens tijdsverschillen bij ons middernacht vaak pas toegevoegd. De kans is daarom groot dat je op 26 maart pas met Mega Man en Proto Man de banen onveilig kunt maken. Bekijk de trailer hieronder.