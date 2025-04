Mario Kart World heeft een gevechtsstand, ofwel een battle mode!

Dankzij de Nintendo Switch 2 Direct die eerder deze maand werd uitgezonden op YouTube, wisten we al het één en ander over de gloednieuwe Mario Kart. Kort daarna kregen we ook wat gameplaybeelden te zien tijdens de Nintendo Treehouse. Echter was Nintendo nog niet klaar met het delen van informatie over Mario Kart World, want zojuist konden we een speciale Direct rondom de game zien. Hier kregen we uiteraard weer nieuwe dingen te zien, waaronder een gevechtsstand!

Op het internet ben je ongetwijfeld berichten van mensen tegengekomen die hoopte dat de battle mode ook in Mario Kart World zou zitten. Het was nog even spannend, maar het hoge woord is er vandaag eindelijk bij Nintendo uitgegaan! Zo keren de ballongevechten, maar ook de muntengevechten terug. Tijdens ballongevechten is het de bedoeling om met behulp van diverse items de ballonnen van je tegenstanders kapot te maken. De muntengevechten gaan er iets anders aan toe: hier ga je letterlijk voor goud door zoveel mogelijk munten te verzamelen die over het gebied verspreid liggen.

Wil je alles uit dit artikel in actie zien? Bekijk dan de video hieronder van minuut 39:44 tot 40:10!

Ben jij blij dat deze modus ook nu weer aanwezig is in twee verschillende vormen? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!