Nintendo deelt promotievideo’s van Mario Kart World

Vanmiddag heeft Nintendo Nederland twee promotievideo’s in het teken van Mario Kart World geüpload op haar YouTube-kanaal. De inmiddels welbekende enthousiaste stem vertelt daarin onder andere dat je in stijl door een nieuwe wereld kunt racen tegen maar liefst 23 andere racers. Evenals komt de Switch 2 natuurlijk even in beeld inclusief de releasedatum van donderdag 5 juni. Hoewel we dit natuurlijk al wisten, moeten we dus nog een klein maandje wachten op zowel de nieuwe console als het gloednieuwe Mario Kart-spel.

In Mario Kart World kun je voor het eerst in de gamereeks door een openwereld racen met talloze personages. Tevens zijn er diverse outfits voor die karakters te ontgrendelen. Uiteraard is dat niet het enige want je kunt ook met vertrouwde Grand Prix aan de slag. Extra is wel de Knockout Tour, waarin verschillende banen aan elkaar worden geplakt. Hierdoor kun je van het ene deel van de wereld naar het andere racen met daar tussen meerdere checkpoints die eliminaties veroorzaken.

Ben je benieuwd naar de filmpjes? Bekijk ze dan hieronder om nogmaals kennis te maken met Mario Kart World!