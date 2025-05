Nog zonder Switch release is co-op avontuur Split Fiction al meer dan 4 miljoen keer verkocht

Veel toekomstige Switch 2 eigenaren zullen uitkijken naar co-op sensatie Split Fiction. Want dat de game net als It Takes Two weer een sensatie lijkt te worden blijkt uit de verkoopcijfers die Hazelight Studios via X bekendmaakte. Sinds de release twee maanden geleden is de game al meer dan 4 miljoen keer over de (digitale) toonbank gegaan. Wat een prestatie.

4 MILLION SOLD!!!!

So many of you have picked up Split Fiction already, it’s amazing… 🤯



Seeing the fun you have with our game and the love you show for Mio, Zoe and each other warms our hearts here at Hazelight ❤️



And so many hot dogs made… 😨 pic.twitter.com/IgByYHDAnz — Hazelight Studios (@HazelightGames) May 6, 2025

Het is dan ook niet zo vreemd dat er gesproken wordt over een eigen film voor deze succesgame. Split Fiction verscheen afgelopen 6 maart voor de PlayStation 5, Windows en Xbox Series X/S. Op 5 juni 2025 verschijnt de game voor de Switch 2. Split Fiction gaat de eerste Switch 2-titel zijn waarvan de fysieke versie een code-in-a-box-release is. Heb je trouwens de Creator’s Voice al gezien?

Kijk jij ernaar uit om het verhaal van schrijvers Mio Hudson en Zoe Foster te spelen? Laat het ons weten in de reacties!