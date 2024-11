Heb je moeite met Mario & Luigi: Brothership? Volg dan deze tips

Sinds vorige week donderdag kunnen Switch-bezitters aan de slag met Mario & Luigi: Brothership. Aangezien dit nieuwe Mario & Luigi-spel redelijk uitgebreid is, kan het best zo zijn dat je wat moeite hebt met deze game. Gelukkig wilt Nintendo die spelers graag een handje helpen! Daarom zijn er vanaf vandaag 10 handige tips te vinden op de officiële website van Nintendo Nederland.

Ben je afgelopen dagen bijvoorbeeld bij een doodlopend pad terecht gekomen in Mario & Luigi: Brothership terwijl daar niks te vinden was? Misschien heb je dan wel een verborgen ?-blok over het hoofd gezien. Dankzij deze eerste tip weten we dat je op vreemde lege plekken opzoek moet gaan naar een glinstering boven Mario en Luigi. Verder krijgen spelers de tip om terug te gaan naar eerder bezochte locaties en de extra missies uit deze titel absoluut niet over te slaan. Deze tips, inclusief een handje meer, zijn op deze website te lezen.

