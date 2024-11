Mario & Luigi: Brothership is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch

Het is 7 november en dat kan maar één ding betekenen: vandaag kunnen Switch-bezitters eindelijk aan de slag met Mario & Luigi: Brothership! Ongeveer een half jaar geleden werd de game aangekondigd, maar het allernieuwste Mario & Luigi-spel staat nu al voor ons klaar. De titel heeft net zoals een groot deel van alle Nintendo-spellen een adviesprijs van €59,99. Om de lancering te vieren is er onderaan dit artikel een releasetrailer te bekijken. Uiteraard hebben wij ook een uitgebreide review van Mario & Luigi: Brothership geschreven, welke je hier kunt lezen.

In Mario & Luigi: Brothership keren onze favoriete broers terug voor een gloednieuw avontuur, dat zich onder andere afspeelt op de open zee. Echter zal je ook verschillende eilanden moeten verkennen, die variëren van tropische regenwouden tot bruisende steden. Tijdens deze reis maak je uiteraard nieuwe vrienden, zoals Connie en Trufvolt, al krijg je eveneens bekende gezichten uit het Paddenstoelenrijk te zien. Bovendien is het niet alleen maar ontspannen geblazen, want er staan turn-based gevechten met een dynamische twist op je te wachten!

Bestel Mario & Luigi: Brothership nu via de My Nintendo Store

Heb je genoten van wat je hebt gelezen en gezien? Misschien is dit Mario & Luigi-spel dan wel iets voor jou! Het aanschaffen van deze game kan onder andere via de My Nintendo Store, zowel fysiek als digitaal. Mocht je een aankoop doen via één van de onderstaande links krijgen we een klein percentage van het bedrag, wat we vervolgens kunnen investeren in Daily Nintendo. Het kost jou uiteraard niets extra’s en de prijs blijft dus hetzelfde. Als je meer te weten wilt komen over affiliate links, dan kun je daarover hier meer lezen. Onderstaande links gaan naar de Nederlandse website, al kun je vanaf hier ook naar België bestellen.