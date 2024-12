Nintendo wilde de Mario & Luigi serie bijna opgeven

Nintendo heeft vandaag in een Ask the developer interview op hun site gedeeld hoe het was om de Mario & Luigi franchise na bijna 10 jaar weer terug te brengen. In dit interview vertelt game-producer Akira Otani dat er verschillende gesprekken rondgingen over het vervolgen van de serie na Paper Jam. Ze hadden echter een idee nodig dat gebruikmaakte van de vernieuwde hardware mogelijkheden, maar nog steeds de charme heeft van de eerdere delen. Na veel pogingen dacht Nintendo dat dit niet meer mogelijk was en heeft toen overwogen om het op te geven. Maar toen ze contact opnamen met Acquire werd de draad vanaf daar weer opgepakt. Dit heeft geleid tot Mario & Luigi: Brothership. Hieronder lees je de belangrijkste informatie uit het interview:

“We hebben lang meerdere gesprekken gehad over nieuwe delen in de serie na Mario & Luigi Paper Jam. We moesten streven naar iets vernieuwends dat de hardware ontwikkelingen bijhoudt en tegelijkertijd de aantrekkingskracht van de klassieke Mario & Luigi games behoudt. Het was niet makkelijk om beide doelen tegelijkertijd te bereiken. We bleven verschillende dingen proberen, maar er was een tijd waarop we dachten dat het niet mogelijk was om nog meer games in de serie te maken en overwogen het op te geven”.

“Na veel discussies hadden we besloten om contact op te nemen met Acquire. Na enkele gesprekken met Ohashi-San voelde ik dat Acquire instaat is om onze droom voor een 3D Mario & Luigi game te realiseren. Hierna hebben we besloten om de game gezamenlijk te ontwikkelen”.

Het is maar goed dat Acquire eruit is gekomen om de Mario & Luigi serie nieuw leven in te blazen. Het was zonde geweest om deze geniale turn based RPG-franchise links te laten liggen. Deze games hebben samen met de Paper Mario-games altijd een heel uniek interactief combat systeem. Maar in tegenstelling tot paper Mario zijn de Mario & Luigi-spellen wel altijd RPG’s gebleven.

Mario & Luigi: Brothership verscheen vorige maand voor de Switch. De game heeft sindsdien veel positieve kritieken gekregen van fans en critici. Onze Jorden beloonde de game met een 7,8.