Morgen nieuwe aanbiedingen in de Nintendo Winter Sale

De Nintendo Winter Sale is al even gaande, maar vanaf morgen kun je er nieuwe aanbiedingen vinden. Heb jij je slag al geslagen?

Veel toptitels in de aanbieding

Mocht je het nog niet weten; in de Nintendo eShop is er een flinke sale gaande. Veel grote titels van zowel Nintendo als andere uitgevers zijn in de aanbieding. Van games als Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons en Splatoon 3 gaat zomaar 20 euro van de prijs af. Andere uitgevers doen ook mee. Wat dacht je van vrijwel alle Kingdom Hearts-games of een grote collectie aan Crash Bandicoot-games. Allemaal ver in prijs verlaagd.

Screenshot

Morgen komen daar nog meer titels bij. Van welke games hoop jij dat er een prijsdaling is? De Nintendo Winter Sale is nu gaande en duurt nog tot 12 januari!