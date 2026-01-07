Mario Tennis Fever bevat 38 speelbare personages 

Mario Tennis Fever komt volgende maand op 12 februari uit. Omdat de release steeds dichterbij komt begint Nintendo er ook meer info over te onthullen. Zo hebben ze nu in een post op X laten weten dat de game 38 verschillende speelbare personages krijgt. Daarmee heeft de game de meeste karakters in de geschiedenis van de serie. In de post waarin Nintendo dit nieuws aankondigde deelde ze ook een nieuwe screenshot van Daisy en Peach, die je hieronder kunt bekijken:

This should be easy. 💅



Pre-order #MarioTennisFever and play as Daisy, Peach, and 36 other characters: https://t.co/71rCXOHnjo pic.twitter.com/as8Wp8TJMi — Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 6, 2026

