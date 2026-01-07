Resident Evil Requiem krijgt nieuwe trailer

Volgende maand verschijnt Resident Evil Requiem voor de Nintendo Switch 2 en ons nog wat warmer te maken heeft Capcom daarom een trailer van de game gedeeld op de CES 2026. Tijdens NVIDIA’s PC showcase lieten ze uiteraard de PC-versie zien. In de trailer zien we ze hoe de game gebruik maakt van path tracing en DLSS 4 met multi frame generation. Hiernaast krijg je een goede indruk van de stad Wrenwood waar het spel zich afspeelt. In tegenstelling tot wat we gewend zijn van Resident Evil zien we hier dat Wrenwood een grote levendige omgeving is met mensen en voertuigen die zich door de straat bewegen. Je kunt de trailer hieronder bekijken.

De Switch 2-versie van Resident Evil Requiem werd vorig jaar tijdens de september direct aangekondigd. In de game speel je met FBI analist Grace Ashcrof en de welbekende Leon S. Kennedy en moeten ze samen de geheimen van de Umbrella Corporation zien te ontrafelen. De game verschijnt op 27 februari. Ga jij hem halen? Laat het weten in de reacties!