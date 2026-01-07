Nieuwe gift code voor FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time is een groot succes. Niet alleen bij critics en bij ons (check onze review), maar ook commercieel doet de game het erg goed. De verkoopcijfers blijven maar groeien. In juli, nog geen twee maanden na de release, vierde Level 5 al dat de game wereldwijd meer dan 1,2 miljoen keer over de (digitale) toonbank was gegaan. Eind december was er alweer een nieuwe mijlpaal bereikt. De makers lieten toen weten dat de titel wereldwijd al meer dan 1,5 miljoen keer is verkocht. Level 5 wil daarvoor nu alle spelers bedanken en daarom hebben ze wederom een klein cadeautje klaarstaan in de vorm van een zogenaamde gift code.

New Gift Code Revealed!



G67W5CLX



To celebrate 1.5 million copies sold, we’re giving away Legendary Materials! ✨

Perfect for crafting powerful equipment! Make sure to redeem it!#FLi pic.twitter.com/jaOTICRquc — FANTASY LIFE Series (@FANTASYLIFE_EN) January 7, 2026

De gift code kun je als volgt verzilveren: in de game kies je via het menu de optie ‘Gifts’ en vervolgens ‘Gift Code Entry’. Vul daar de code G67W5CLX in. Mogelijk volgt er nog een melding dat er een internetverbinding nodig is, kies dan voor Connect. Wanneer je bovenstaande code verzilvert, dan ontvang je een aantal legendarische voorwerpen die je ongetwijfeld goed kunt gebruiken.

Let er wel op dat je deze code alleen kunt gebruiken als je een Nintendo Switch Online-abonnement hebt. Houd er bovendien rekening mee dat het menu ‘Gifts’ pas beschikbaar komt nadat je in het verhaal je eerste leven hebt gekozen in het Guild Office. Daarbij zullen sommige verkregen items voor gebruik beschikbaar komen naarmate het verhaal vordert. Check deze website voor een visuele stap-voor-stap-uitleg én voor alle beschikbare, eerder gedeelde gift codes!





