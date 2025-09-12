Mario Tennis Fever wordt in februari naar de Nintendo Switch 2 geserveerd

Tijdens de Nintendo Direct van vanmiddag hebben we te horen gekregen dat er een Mario Tennis-spel naar de Nintendo Switch 2 gaat komen. Het gaat om een compleet nieuwe game met de naam Mario Tennis Fever. Deze titel is vanaf nu al vooraf te bestellen voor €69,99 in de Nintendo eShop en dat betekent dat de wachttijd enigszins meevalt. Mario Tennis Fever wordt namelijk op donderdag 12 februari naar de Nintendo’s tweede hybride console geserveerd.

In Mario Tennis Fever pak je jouw tennisracket erbij en maak je gebruik van topspins, slices, lobs en andere bekende slagen! Nieuw in dit spel is de mogelijkheid om te glijden, waardoor er een andere manier van verdedigen op je staat te wachten. Daarbij hoef je niet met een simpel tennisattribuut te spelen, aangezien je ook één van de vele Fever-rackets uit de kast kunt pakken. Elk van deze speciale rackets heeft een eigen kracht. Zo kun je denken aan het bevriezen van de baan, tegenstanders kleiner maken met minipaddenstoelen of jezelf verdubbelen als schaduw. Verder zijn er verschillende spelstanden zoals Toernooistand, Missietoren en een Avontuurmodus. Met wie van de 38 personages ga jij als eerst de baan op?