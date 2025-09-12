Kirby Air Riders amiibo én een nieuwe Direct

We hebben vorige maand al een uitgebreide Direct gehad over de aankomende game Kirby Air Riders. Onze redactie heeft het spel zelfs al even mogen spelen dit jaar. Maar blijkbaar heeft Nintendo nog steeds verrassingen in petto. Want er komt niet alleen een tweede Kirby Air Riders direct, maar er zijn ook twee bijzondere amiibo aangekondigd. En hoewel de datum van de nieuwe Direct nog niet bekend is, kunnen we wel alvast over de amiibo vertellen! Onderaan dit artikel kun je het bijbehorende stuk uit de Nintendo Direct vinden.

Amiibo zijn niet alleen beeldjes van personages uit games voor Nintendo-consoles. Ze hebben namelijk ook vaak extra functies. Door ze te scannen met je 3DS of Nintendo Switch (2), kun je soms extra spullen krijgen in je games óf bijvoorbeeld met ze spelen! Dat is met de nieuwe Kirby Air Riders amiibo niet anders. Deze amiibo van Kirby met zijn Warpster en Bandana-Waddle Dee met zijn vleugelster kunnen namelijk meeracen. Als je ze scant kun je met ze racen en ze op die manier naar hogere levels trainen. Dat geldt niet alleen voor de personages, ook hun machines kunnen beter worden. Maar dat was niet de grootste aankondiging. Je kunt de personages en hun machines namelijk omwisselen! Heb je beide amiibo, dan kun je Kirby dus op de vleugelster zetten, of Bandana-Waddle Dee op de Warpster. De levels wisselen dan mee. Het perfecte excuus om ze allebei te kopen dus ;). Daarnaast wordt in de Nintendo Direct gehint op meer Kirby Air Riders amiibo-onthullingen, dus hopelijk kunnen we een serie verwachten! De Amiibos zullen op 20 november 2025 verschijnen, net als de game Kirby Air Riders voor de Switch 2 zelf. Zodra we weten wanneer de nieuwe Kirby Air Riders Direct is, hoor je dat uiteraard ook van ons.