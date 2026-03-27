Bluey’s Happy Snaps aangekondigd voor Switch (2)

Dit jaar zal een genot zijn voor de Bluey-fans. Zo komt Bluey’s Quest for the Gold Pen op 28 mei 2026 uit voor de Switch (2) en is er nog een Bluey-game aangekondigd. Het gaat om Bluey’s Happy Snaps. Deze game wordt later dit jaar verwacht en zal zowel op de Nintendo Switch als Nintendo Switch 2 uitkomen. Een trailer kan je hieronder bekijken.

In Bluey’s Happy Snaps vinden Bluey en Bingo hun vaders camera. Door de lens van de camera ontdek je Bluey’s huis en bekende plekken in Brisbane. Maak foto’s, decoreer je scrapbook en kom verrassingen tegen. In Bluey’s nieuwste game draait het allemaal om fotografie in de bekende stijl van Bluey. Naast het spelen in je eentje kan je ook in lokale coöp spelen en zo het plezier delen.

