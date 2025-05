Launchtrailer Starlight Legacy laat oldschool gameplay zien

Afgelopen week is JRPG Starlight Legacy op de Nintendo Switch verschenen. En een release moet natuurlijk gepaard gaan met een launchtrailer! Die is dan ook hieronder te bekijken.

Lang hebben we niet op Starlight Legacy hoeven wachten. De game werd aangekondigd tijdens eastasiasoft Showcase Spring 2025 in april dit jaar. En nu, minder dan twee maanden later, staat de game al in de Nintendo eShop. Over een eventuele fysieke versie, waarover tijdens de showcase ook werd gesproken, is nog niet meer bekend dan toen. Hij lijkt wel nog steeds in de pijplijn te zitten voor Europa. Eastasiasoft belooft de komende weken meer hierover bekend te maken.

Starlight Legacy is een non-lineair avontuur in de stijl van de 16-bit JRPG-klassiekers. Je verkent de vier provincies van het Evaria Koninkrijk en volgt krijgers Ignus en Teryl op hun missie om de ‘Eternity Tree’ te herstellen en daarmee het Koninkrijk te redden. In de trailer zien we allerlei klassieke JRPG-elementen voorbijkomen, van turn-based combat tot die onmiskenbare pixelart-look van de klassiekers. Het resultaat van dit recept is een combinatie tussen oud en nieuw – nostalgisch en toch modern.

Heb jij Starlight Legacy al gespeeld? Of wacht je op de fysieke release? Laat het ons weten in de comments!